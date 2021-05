Das Ende März im Suezkanal verunglückte Containerschiff "Ever Given" ist von den Behörden in Ägypten beschlagnahmt worden.

Der Leiter der Kanalverwaltung, Rabie, teilte mit, der Frachter dürfe das Land nicht verlassen, bis die Schadenersatzansprüche mit dem japanischen Eigentümer geklärt seien. Dabei soll es sich um mehr als 740 Millionen Euro handeln. - Die "Ever Given" hatte sich auf einem einspurigen Stück des Kanals quergestellt und zwischen den Ufern verkeilt. Dadurch war eine wichtigsten Wasserstraßen der Welt tagelang blockiert. Erst nach knapp einer Woche konnte das Schiff freigeschleppt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.