Nach der Bergung des havarierten Frachters "Ever Given" hat sich der Schiffs-Stau im Suezkanal vollständig aufgelöst.

Das teilte die ägyptische Kanalbehörde mit. Bis zur Befreiung der "Ever Given" am vergangenen Montag hingen mehr als 400 Schiffe im Suezkanal fest.



Das 400 Meter lange und mehr als 200.000 Tonen schwere Containerschiff war in der vergangenen Woche vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Das Schiff blockierte tagelang den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer.

