Der ägyptische Präsident al-Sissi hat angeordnet, dass Vorbereitungen zur Entladung des im Suezkanal querstehenden Containerschiffs beginnen.

Das teilte der Betreiber des Kanals mit. Währenddessen läuft ein weiterer Versuch, die "Ever Given" frei zu bekommen. Zur Unterstützung trafen heute früh zwei schwere Schlepper aus den Niederlanden und Italien ein. Experten gehen davon aus, dass die Bergung des 400 Meter langen Schiffes noch bis zu einer Woche dauern kann. Die "Ever Given" steckt seit Dienstag im Suezkanal fest. Mehr als 200 Schiffe warten derzeit an beiden Zufahrten, weitere 100 sollen sich auf dem Weg dorthin befinden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.