Im Suezkanal startet ein weiterer Versuch, das querstehende Containerschiff "Ever Given" frei zu bekommen.

Zur Unterstützung trafen heute früh zwei schwere Schlepper aus den Niederlanden und Italien ein. Ein Sprecher erklärte, der heutige Sonntag sei ganz entscheidend. Er werde zeigen, wie es weitergehe. Der nächste Schritt werde vermutlich die Entladung des 400-Meter-langen Schiffes sein. Experten gehen davon aus, dass die Bergung noch bis zu einer Woche dauern kann. Mehr als 200 Schiffe warten derzeit an beiden Zufahrten zum Kanal, weitere 100 sollen sich auf dem Weg dorthin befinden.



Die Unglücksursache war noch nicht geklärt. Technische oder menschliche Fehler könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es. In einer der ersten Schadensmeldungen war zudem davon die Rede, dass es auf der "Ever Given" zum Zeitpunkt des Unglücks einen Stromausfall gegeben habe.

