Die indonesische Insel Sulawesi ist wenige Tage nach dem folgenschweren Beben erneut von Erdstößen erschüttert worden.

Eine Warnung des Tsunami- Überwachungszentrums für den Pazifik lag zunächst nicht vor. Auch über mögliche neue Opfer oder Schäden gab es noch keine Angaben. Die Stärke der Erschütterungen wurde mit 5,1 angegeben. Nach dem Beben und dem darauf folgenden Tsunami am 28. September wurden bislang nach offiziellen Angaben über 1.900 Tote geborgen. Nach dem Versinken ganzer Straßenzüge und Ortschaften wird mit einer weit höheren Opferzahl gerechnet.



Derweil begannen Helfer aus Deutschland mit der Aufbereitung von Trinkwasser und der Bereitstellung von Strom. Die Hilfsorganisation Isar Germany liefert nach eigenen Angaben sauberes Wasser und Strom für ein Wohngebiet und ein Zeltlager, in dem etwa 8.000 Menschen untergebracht sind. Das Team mit Helfern war am Wochenende mit Stromgeneratoren und zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen auf Sulawesi eingetroffen. Damit können demnach täglich etwa 6.000 Liter sauberes Wasser erzeugt werden. Auch der Bundesverband Rettungshunde nahm seine Arbeit auf.



Bei der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vor knapp zwei Wochen wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes bislang 2.000 Tote geborgen; 5.000 Personen werden noch vermisst.