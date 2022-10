Er folgt auf die bisherige Premierministerin Truss, die das Amt nach sechs Wochen aufgibt. Sunak wird der dritte Premierminister Großbritanniens in diesem Jahr. Er ist der erste Hindu und die erste nichtweiße Person in dem Amt. Nach seiner Audienz bei König Charles dem Dritten will er sich am Mittag erstmals als Premierminister an das britische Volk wenden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.