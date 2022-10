Rishi Sunak (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kirsty Wigglesworth)

Die bisherige Regierungschefin Truss sagte in ihrer letzten Stellungnahme in der Downing Street, man müsse jetzt Mut beweisen angesichts der Herausforderungen, denen man gegenüberstehe. Truss wird als nächstes im Buckingham Palast erwartet, um bei König Charles ihren Rücktritt einzureichen. Im Anschluss wird ihr Nachfolger Sunak dann zum Premierminister ernannt. Er will kurz darauf eine erste Ansprache an das britische Volk halten.

Der frühere Finanzminister war gestern in einem schnellen Auswahlverfahren zum neuen Vorsitzenden der konservativen Partei gekürt worden.

