Großbritanniens Premierminister Sunak wird in Israel von Präsident Herzog begrüßt.

Sunak begrüßte die Entscheidung, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Zugleich verwies er darauf, dass Großbritannien im Kampf gegen die militant-islamistische Hamas an der Seite Israels stehe. Nach Sunaks Treffen mit Präsident Herzog betonten beide, dass eine weitere Eskalation der Situation im Nahen Osten vermieden werden müsse. Bei seiner Ankunft in Tel Aviv hatte Sunak den Großangriff der Hamas vom 7. Oktober als "unsäglichen und entsetzlichen Terrorakt" verurteilt.

Auch Baerbock und Pistorius im Nahen Osten

Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius sind heute ebenfalls zu Gast in der Region. Im Libanon kam Pistorius mit Bundeswehrsoldaten zusammen, die im Rahmen des UNO-Einsatzes Unifil tätig sind. Baerbock wiederum will unter anderem erneut in Israel Gespräche führen; sie wird auch in Jordanien und im Libanon erwartet. Derweil hieß es von chinesischer Seite, Peking wolle mit einigen arabischen Staaten auf einen Frieden im Nahen Osten hinwirken.

