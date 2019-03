Nach Informationen der "Sunday Times" verliert die britische Regierungschefin May den Rückhalt in den eigenen Reihen. Der politische Redakteur der Zeitung, Tim Shipman, erklärte per Twitter, elf Minister verlangten ihren Rücktritt. Es sei ein voll ausgewachsener Kabinetts-Coup im Gange, um May als Premierministerin abzulösen.

May solle am Montag bei einer Kabinettssitzung mit der Forderung konfrontiert werden. Sie solle durch einen Übergangs-Premier ersetzt werden, der den EU-Austritt vollziehen solle. Im Gespräch seien ihr faktischer Vize, David Lidington, Umweltminister Gove und Außenminister Hunt. Eine Bestätigung für diese Informationen liegt nicht vor. Allerdings berichtet auch die "Mail on Sunday" bereits von möglichen Übergangskandidaten für das Amt des Regierungschefs.



In London hatten gestern eine Million Menschen gegen den EU-Austritt Großbritanniens und für ein zweites Referendum demonstriert.