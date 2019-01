Spannender hätte es für Millionen Football-Fans nicht sein können. Beide Halbfinalspiele der amerikanischen Profiliga NFL gingen in die Verlängerung. Die Los Angeles Rams setzten sich mit 26 zu 23 gegen die New Orleans Saints durch. Der Spielmacher der Los Angeles Rams - Quarterback Jared Goff – sagte nach dem Sieg dem Sender Fox: "Wir haben uns zurückgekämpft – lagen 0:13 zurück – unsere Verteidigung hat dazu beigetragen – unglaublich."

Brady und Goff: Ein Duell der Generationen

Im zweiten Halbfinale gewannen die New England Patriots mit 37 zu 31 gegen die Kansas City Chiefs. New England steht damit zum dritten Mal in Folge im Super Bowl-Finale. Zuletzt konnten die Patriots die Meisterschaft 2017 gewinnen. Quarterback Tom Brady sagte dem Sender CBS, er sei nun erst mal erschöpft.

"Verlängerung – ein Auswärtsspiel gegen ein fantastisches Team – sie haben nicht aufgegeben – großartiger Football – was für ein verrücktes Spiel."

Wenn die Quarterbacks Tom Brady und Jared Goff am dritten Februar in Atlanta aufeinandertreffen, ist es ein Duell der Generationen. Brady – 41 Jahre alt – hat mit den New England Patriots den Superbowl schon fünf Mal gewonnen. Ein Superstar. Für Goff ist es mit den Los Angeles Rams das erste Finale – der Shootingstar ist 24 Jahre alt.

Der Super Bowl gilt als größte Sportveranstaltung der USA. Jedes Jahr sehen mehr als 100 Millionen Amerikaner die Fernsehübertragung – weltweit sind es fast eine Milliarde Menschen.