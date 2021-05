Die Europäische Fußball-Union -UEFA- hat drei Gründungsmitgliedern der gescheiterten Super League mit massiven Konsequenzen gedroht.

Man behalte sich alle Rechte vor, angemessene Schritte zu unternehmen, und habe die Angelegenheit an die zuständigen Disziplinargremien übergeben, heißt es. Bislang haben Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin ihre Ambitionen für eine Super League nicht aufgegeben. Eine denkbare Maßnahme der UEFA könnte der Ausschluss aus der Champions League sein.



Die neun anderen an der Super League beteiligten Vereine verpflichteten sich in einer Erklärung, weiter an den Wettbewerben der UEFA teilzunehmen. Ihnen wurde als Sanktion auferlegt, insgesamt 15 Millionen Euro für die Förderung des Jugend- und Breitenfußballs zu spenden. Außerdem sollen sie 100 Millionen Euro zahlen, wenn sie in Zukunft erneut versuchen, an einem - so wörtlich - "nicht genehmigten Wettbewerb" teilzunehmen.

