Nach den Vorwahlen der Demokraten in den USA sieht es nach einem guten Abschneiden des früheren Vizepräsidenten Joe Biden aus. Doch noch sind wichtige Entscheidungen nach dem "Super Tuesday" nicht klar.

Biden gewann die Abstimmungen in acht Staaten: Minnesota, Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas und Massachusetts. Sein gutes Abschneiden dort gilt als politischer Rückschlag besonders für Elizabeth Warren, die den Staat im Senat repräsentiert. Bidens parteiinterner Rivale, Bernie Sanders, siegte in seinem Heimatstaat Vermont und in Colorado. In Utah liegt er so weit vorn, dass er von seinen Mitbewerbern nicht mehr eingeholt werden kann.



Am sogenannten "Super Tuesday" fallen die Entscheidungen in insgesamt 14 Bundesstaaten und dem Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Dort hat sich Prognosen zufolge der ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, durchgesetzt. Die Ergebnisse wichtiger Staaten wie Texas und Kalifornien werden erst später vorliegen.



Am "Super Tuesday" werden mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben, die auf dem Nominierungsparteitag im Sommer über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten entscheiden. Dann wird klar sein, wer bei der Wahl im November gegen Amtsinhaber Trump antritt.



Die wichtigsten Informtationen zum Super Tuesday" in den USA haben wir hier zum Nachlesen zusammengetragen.