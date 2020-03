Bei den US-Demokraten steht heute der wichtigste Tag bei den Vorwahlen zur Präsidentschafts-Kandidatur an.

In gleich 14 Bundesstaaten wird am sogenannten "Super Tuesday" abgestimmt, darunter auch in den besonders bevölkerungsreichen Texas und Kalifornien. Dabei wird mehr als ein Drittel aller Delegierten bestimmt, die schließlich auf einem Nominierungsparteitag entscheiden werden, wer bei den Präsidentschaftswahlen im November für die Demokraten gegen Amtsinhaber Trump antreten wird. Zuvor hatten die beiden Bewerber Buttigieg und Klobuchar ihre Kandidaturen zurückgezogen und unterstützen nun den ehemaligen Vizepräsidenten Biden. Alle drei werden dem moderaten Flügel der Partei zugerechnet und bündeln nun ihre Kräfte gegen den linksorientierten Senator Sanders, der in landesweiten Umfragen zuletzt vorne lag.



Chancen neben Biden und Sanders haben damit nur noch die ebenfalls linksgerichtete Senatorin Warren sowie der Multi-Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Er nimmt zum ersten Mal an einer Vorwahl teil.