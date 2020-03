In den USA beginnen heute Mittag unserer Zeit zahlreiche Vorwahlen zur Präsidentschaft.

Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 14 Bundesstaaten abgestimmt, darunter auch in Kalifornien und Texas. Insgesamt wird bei den Demokraten über mehr als ein Drittel aller Delegierten entschieden, die letztlich bestimmen, wer im November US-Präsident Trump herausfordern wird.



Die Bewerber Buttigieg und Klobuchar hatten gestern ihre Kandidaturen zurückgezogen und unterstützen Berichten zufolge nun den ehemaligen Vizepräsidenten Biden. In landesweiten Umfragen führte bislang Senator Sanders.