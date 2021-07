Agrarverbände fordern die Einbeziehung der Landwirte bei der von Supermarktketten geplanten Umstellung auf Fleisch aus besserer Tierhaltung.

Angesichts dafür nötiger Milliardeninvestitionen bedürfe es langfristiger Planbarkeit, Verlässlichkeit und weiterer Weichenstellungen, die nur gemeinsam mit der Erzeugerseite erfolgen könnten, heißt es in einem Schreiben des Deutschen Bauernverbands, des Raiffeisenverbands und des Branchenverbands Rind und Schwein an die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Zudem wird betont, es gebe nicht nur Haltungskriterien für Masttiere. Würden Sauen-Haltung und Ferkelaufzucht nicht einbezogen, würde ein wesentlicher Lebensabschnitt ausgeblendet. Im Sinne der Glaubwürdigkeit müssten diese Bereiche mitberücksichtigt werden.



Aldi hatte Ende Juni als erstes angekündigt, bis 2030 den Verkauf von Fleisch einzustellen, das von Tieren aus reiner Stallhaltung stammt, ohne dass diese jemals an der Luft gewesen sind. Auch andere Handelsketten kündigten Umstellungen ihres Fleischsortiments an.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.