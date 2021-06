Nahe Stuttgart ist der erste kommerzielle Quantencomputer in Europa vorgestellt worden.

Wegen ihrer hohen Rechenleistung gelten diese Computer als besonders geeignet, komplexe Probleme zu lösen. Bundeskanzlerin Merkel warb in einem Grußwort für verstärkte Anstrengungen, um Deutschlands Platz in der Weltspitze der Quantentechnologie zu verteidigen. Damit seien grundlegende Veränderungen zum Beispiel in der Medizin und Materialforschung möglich, sagte Merkel. Die Bundesregierung wolle mit ihrer Förderung von zwei Milliarden Euro vor allem die marktnahe Entwicklung unterstützen.

