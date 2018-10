Das Vermögen der Superreichen ist im vergangenen Jahr um eine Rekordsumme angewachsen. Wie aus einem Bericht der Schweizer Bank UBS und der Beratungsgesellschaft PwC hervorgeht, stieg der Reichtum der weltweit gut 2.000 Dollar-Milliardäre im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf umgerechnet 7,8 Billionen Euro.

Damit stieg ihr Gesamtvermögen so stark wie nie zuvor. Allein in China kamen jede Woche zwei neue Milliardäre hinzu. In den USA gibt es 53 neue Milliardäre; in Europa wuchs ihre Zahl um vier Prozent auf 414. Auch in Deutschland ist die Zahl der Milliardäre binnen Jahresfrist weiter gewachsen: von 117 auf 123. Das ist den Angaben zufolge mit plus fünf Prozent der größte Zuwachs im europäischen Vergleich. Jeder fünfte Milliardär in Europa stammt damit aus der Bundesrepublik.