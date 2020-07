Massenveranstaltungen wie bei den bundesweiten Demos gegen Rassismus im Juni haben nach Erkenntnissen deutscher Behörden offenbar kaum Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen gehabt.

Das ergab eine Befragung des Deutschlandfunks bei den Ämtern in mehreren betroffenen Städten. Demnach schlugen sich die Veranstaltungen nicht in einem signifikanten Anstieg der gemeldeten Fälle nieder. Eine Sprecherin der Hamburger Sozialbehörde erklärte, angesichts der aktuellen Infektionszahlen in Hamburg mit überwiegend niedrigen einstelligen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen "sehen wir die Befürchtungen einer massenhaften Verbreitung gegenwärtig nicht anhand dieses Ereignisses bestätigt". Der für Gesundheit zuständigen Behörde in der Hansestadt liegen nach eigenen Angaben keine näheren Erkenntnisse darüber vor, in welcher Weise sich das Ereignis auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens ausgewirkt hat. Auch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege teilte mit, bei der Betrachtung der bayernweiten Zahlen insgesamt lasse sich zunächst ohne weiteres kein signifikanter Anstieg der Fallzahlen in der Folge des besagten Events beobachten.



Dem Robert-Koch-Institut zufolge ist es schwer zu bewerten, inwieweit Demonstrationen zur Verbreitung des Virus beitragen. Sprecherin Glasmacher erklärte, dem RKI würden die wahrscheinlichen Infektionsorte nur auf Landkreisebene übermittelt, teilweise auch nicht immer vollständig. Zudem werde der Demobesuch als Infektionsrisiko derzeit nicht in der Software erfasst. Auch anekdotisch wurden dem RKI bisher noch keine Übertragungen auf Demonstrationen berichtet.