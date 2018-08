Zu den vornehmsten Aufgaben eines amerikanischen Präsidenten gehört es, frei gewordene Richterstellen am Supreme Court zu besetzen. Die Richter am höchsten US-Gericht werden auf Lebenszeit bestellt. Das heißt: Sie sprechen auch dann noch Recht und interpretieren die amerikanische Verfassung, wenn der Präsident selbst schon längst nicht mehr im Amt ist.

Donald Trump hat nun bereits zum zweiten Mal die Gelegenheit, die Ausrichtung des Supreme Court zu beeinflussen. Vor einem Jahr wurde sein Kandidat Neil Gorsuch Verfassungsrichter. Nun ist wieder ein Richterstuhl frei und Donald Trump hat den Bundesrichter Brett Kavanaugh nominiert. Falls der US-Senat ihn bestätigt, dann bedeutet das auch eine Fortsetzung der katholischen Dominanz am Supreme Court.

Fünf von neun Richtern wären dann katholisch - so, wie es bislang auch schon war. Warum die meisten Verfassungsrichter in den USA Katholiken sind und was das für die Rechtsprechung bedeutet, erklärt Michael Hochgeschwender im DLF. Er ist Theologe und Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte in München.