US-Präsident Trump hat sich trotz neuer Vorwürfe hinter seinen Kandidaten für das Oberste US-Gericht gestellt.

Die Anschuldigungen gegen Kavanaugh aus den 80er Jahren seien "politisch", sagte Trump am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Der konservative Jurist Kavanaugh wird inzwischen von einer zweiten Frau beschuldigt, sie während des Studiums sexuell belästigt zu haben. Kavanaugh selbst sprach von einer "Schmutzkampagne". Die erste Belastungszeugin, die den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung erhebt, soll am kommenden Donnerstag vor dem zuständigen US-Senatsausschuss aussagen.