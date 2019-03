Der US-amerikanische Gitarrist Dick Dale ist tot.

Er wurde 81 Jahre alt. Dale gilt als Pionier der so genannten Surf-Musik. In den frühen 1960er Jahren wurde er durch Instrumental-Hits wie "Let's Go Trippin" und "Misirlou" bekannt. "Misirlou" wurde später von Quentin Tarantino für den Film "Pulp Fiction" als Titelsong verwendet und so erneut populär.