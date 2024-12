Südamerika

Surinames Ex-Diktator Desi Bouterse ist tot. (dpa-news/Ertugrul Kilic)

Er starb nach Angaben der Regierung im Alter von 79 Jahren. Präsident Santokhi rief die Anhänger des Politikers auf, Ruhe zu bewahren. Bouterse hatte 1980 im Alter von 34 Jahren nach einem Staatsstreich die Herrschaft in dem Land an der Nordostküste Südamerikas an sich gerissen. 1987 trat er unter internationalem Druck zurück. 2010 wurde er demokratisch zum Präsidenten Surinames gewählt und regierte bis 2020. Vor etwa einem Jahr bestätigte die Justiz Bouterses Verurteilung zu 20 Jahren Haft. Er war demnach 1982 an der Ermordung von 15 Gegnern beteiligt gewesen. Nach dem Urteil tauchte Bouterse unter. Seine Anhänger verehren in unter anderem für den Kampf gegen Armut.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.