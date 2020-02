Susanne Kessel ist bekannt für spektakuläre Maßnahmen und ungewöhnliche Wege, diese zu realisieren. In diesem Fall lautete ihr Auftrag an Urheber*innen unterschiedlichster Ausrichtung und Genres, in einer Klavier-Miniatur aus heutiger Sicht Beethovens Leben und Werk zu reflektieren.

Seit Jahren ist die Bonner Pianistin damit befasst, die Werke selbst uraufzuführen und auch herauszugeben. Sie erscheinen im Druck, auf CD oder als Download-Edition. Wenn einige Werke langfristig Einzug ins feste Repertoire von Konzertpianisten halten, erfüllt sich ein großer Wunsch der Initiatorin.

