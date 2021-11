Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen ist von einem Corona-Ausbruch betroffen.

Der Verein verzeichnete 18 positive Fälle in der Mannschaft und deren Umfeld. Wie ein Sprecher mitteilte, befinden sich alle Personen nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne. Ob die Partie bei Tabellenführer FC St. Pauli am kommenden Sonntag stattfinden könne, sei offen, hieß es.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 4.11.)



+ Entwicklungen: Warum die vierte Corona-Welle droht (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 2.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 31.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.