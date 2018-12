Der Europaabgeordnete der Grünen, Giegold, hält die geplante Reform der Eurozone für völlig unzureichend.

Giegold sagte im Deutschlandfunk, die Euro-Finanzminister hätten sich nur auf Minimalreformen geeinigt. Das sei ein Trauerspiel. So könne man die Währungsunion nicht stabilisieren. Besonders bedauerlich sei, dass sich die Ressortchefs deutlich gegen einen gemeinsamen europäischen Finanzminister positioniert hätten.



Bundesfinanzminister Scholz und sein französischer Kollege Le Maire werteten die Beschlüsse hingegen als gutes Ergebnis. Sie brächten die Euroreform entschieden voran - und stärkten die Währungsgemeinschaft.



Die Staaten der Eurozone haben sich in der vergangenen Nacht auf eine Reform der Währungsunion verständigt. Wie Eurogruppen-Chef Centeno in Brüssel erklärte, einigten sich die Mitgliedsstaaten auf ein Sicherungsnetz zur Abwicklung von Krisenbanken. Zudem sollen die Kompetenzen des Euro-Rettungsfonds ESM gestärkt werden. Weitere Details zu den Reformen sind allerdings noch nicht bekannt.