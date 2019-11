Der Europaabgeordnete der Grünen, Giegold, hat eine offizielle Überprüfung gefordert, ob das EU-Mitgliedsland Malta die europäischen Grundwerte einhält.

Hintergrund sind mehrere Ministerrücktritte im Zusammenhang mit dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia 2017. Giegold sagte im Deutschlandfunk, die EU-Kommission müsse endlich ein entsprechendes Verfahren nach Artikel 7 einleiten. Es stehe außer Frage, dass in Malta bis in höchste Kreise tiefsitzende Strukturen von Finanzkriminalität und Korruption existierten. Zudem sei es offensichtlich, dass in Malta regelmäßig dreckige Geschäfte gemacht würden. Europa dürfe daher nicht länger wegsehen, wenn die Rechtsstaatlichkeit eines EU-Mitgliedslandes derart gefährdet sei.



In der kommenden Woche wird eine Beobachtergruppe der Europäischen Union nach Malta reisen, zu der auch der grüne Europaabgeordnete Giegold gehören wird.