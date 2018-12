Der Europaabgeordnete der Grünen, Giegold, hält die von den Finanzministern beschlossene Reform der Eurozone für völlig unzureichend.

Giegold sagte im Deutschlandfunk, es sei ein Trauerspiel, dass sich die Euro-Finanzminister nur auf Minimalreformen einigen konnten. So könne man die Währungsunion nicht stabilisieren. Besonders bedauerlich sei, dass sich die Ressortchefs deutlich gegen einen gemeinsamen EU-Finanzminister positioniert hätten.



Bundesfinanzminister Scholz und sein französischer Kollege La Maire werteten die Beschlüsse hingegen als gutes Ergebnis. Sie brächten die Euroreform entschieden voran - und stärkten die Währungsgemeinschaft.



Die Staaten der Eurozone haben sich in der vergangenen Nacht auf eine Reform der Währungsunion verständigt. Wie Eurogruppen-Chef Centeno in Brüssel erklärte, einigten sich die Mitgliedsstaaten auf ein Sicherungsnetz zur Abwicklung von Krisenbanken. Zudem sollen die Kompetenzen des Euro-Rettungsfonds ESM gestärkt werden. Weitere Details zu den Reformen sind allerdings noch nicht bekannt.