Taylor Swift bei den Grammy Awards. Während ihrer Dankesrede kündigte die Musikerin ihr neues Album an. (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Der Musikpreis ging unter anderem an Taylor Swift, die den Grammy in der Kategorie "Bestes Pop-Gesangsalbum" für ihr Album "Midnights" gewann. Song des Jahres wurde "What Was I Made For" von Billie Eilish. Weitere Auszeichnungen erhielten die Musikerinnen SZA und Miley Cyrus. Swift, SZA und Cyrus sind auch in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres" nominiert. Dafür steht die Bekanntgabe noch aus.

Insgesamt werden die Grammys in 94 Kategorien vergeben. Sie zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt.

