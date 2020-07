Nach mehreren Corona-Infektionen auf einem Obsthof in Nordrhein-Westfalen haben mehr als 120 aus Rumänien stammende Erntehelfer die Quarantäne verlassen.

In einer Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises und der Gemeinde Swisttal bei Bonn wird davon ausgegangen, dass sie sich auf den Weg in ihre Heimat gemacht haben könnten. In Absprache mit dem rumänischen Generalkonsulat war eigentlich am Wochenende eine Rückreise per Flugzeug vorgesehen. Voraussetzung wäre ein negativer Corona-Test gewesen. Der Westdeutsche Rundfunk berichtet, die Polizei versuche nun den Aufenthaltsort der Erntehelfer zu ermitteln. Wer bewusst gegen eine Quarantäneauflage verstoße, begehe eine Straftat.



Auf dem Hof bei Bonn wurden 20 Corona-Infektionen festgestellt. Verbleibende Erntehelfer mit negativem Testergebnis dürfen unter Hygieneauflagen weiter arbeiten.