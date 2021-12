Die Kabarettistin Lisa Fitz, Archivfoto (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jens Krick)

Der für Unterhaltung zuständige Programmdirektor Bratzler erklärte , die Kritik treffe den Sender zu Recht. Die Meinungsäußerungsfreiheit gelte nicht unbegrenzt, sondern ende auch in einer Comedy- oder Satiresendung bei falschen Tatsachenhauptungen. Fitz' Aussage zur Anzahl der Impftoten sei nachweislich falsch gewesen.

Die Kabarettistin hatte in der Sendung vom 10. Dezember behauptet, in der EU seien 5.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Impfung gestorben. Zunächst hatte der SWR noch erklärt, ihre Äußerungen seien durch die Meinungsfreiheit gedeckt.

