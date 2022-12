Schätzungen zufolge verfolgten mehr als Million Menschen das Ereignis vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses. Zuvor hatten bereits die Bewohner des Südsee-Atolls Kiribati den Start ins neue Jahr gefeiert. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten daran auch wieder Touristen teilnehmen. Auch in Berlin am Brandenburger Tor werden am Abend wieder Gäste zur Silvesterfeier erwartet. Das neue Konzept sieht Beschränkungen auf wenige tausend Besucher mit vorab erworbenen Tickets vor. In den Niederlanden sind wegen stürmischen Wetters zahlreiche Feuerwerke abgesagt worden, unter anderem in Amsterdam und Den Haag.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.