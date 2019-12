Sydneys Bürgermeisterin Moore hat die Klimapolitik der australischen Regierung kritisiert - auch mit Blick auf die massiven Buschbrände.

Moore sagte vor Reportern, Nationalparks und Tiere würden dezimiert und die Gemeinden verwüstet. Australien brenne. Es seien Menschen gestorben, darunter auch Feuerwehrleute. Viele hätten ihr Zuhause verloren. Als trockenster Kontinent der Erde stehe man bei der zunehmenden Erderwärmung an vorderster Front.

Diskussion über Silvester-Feuerwerk

Bürgermeisterin Moore äußerte sich auch zum Silvester-Feuerwerk in Sydney. Wegen Brandgefahr und Feinstaubbelastung war über eine Absage diskutiert worden. Moore sagte, ein Großteil des Budgets für das Feuerwerk sei bereits ausgegeben worden. Zudem bedeute das Großereignis Millioneneinnahmen für die Wirtschaft des Bundesstaates. Das wahre Thema sei und bleibe der Klimawandel.



Moore warf Australiens Energieminister Taylor vor, versagt zu haben. Der Minister selbst schrieb dagegen in der Zeitung "The Australian", man könne stolz auf den Beitrag des Landes zur Reduktion von schädlichen Emissionen sein.