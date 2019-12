Trotz der Buschbrände hält die australische Stadt Sydney am Silvesterfeuerwerk fest.

Eine Online-Petition blieb erfolglos. Mehr als eine Viertelmillion Menschen fordern darin eine Absage und sprachen sich dafür aus, die Millionen-Ausgaben dafür lieber Betroffenen der Brände zukommen zu lassen. In der Petition heißt es, es liege bereits genug Rauch in der Luft und das Feuerwerk könne einige Menschen traumatisieren. Die Stadtverwaltung hielt dem entgegen, die Vorbereitungen für das Feuerwerk in Sydney hätten bereits vor 15 Monaten begonnen, das meiste Geld sei längst ausgegeben und ein Verzicht auf das Ereignis würde der Wirtschaft "schweren Schaden" zufügen.



Die spektakuläre Show, mit der Sydney als eine der ersten Städte der Welt das neue Jahr begrüßt, bringe dem Bundesstaat New South Wales rund 130 Millionen Dollar ein, hieß es. Eine Absage würde zudem die Silvesterpläne und Buchungen von "Zehntausenden Menschen" ruinieren.

Finanzielle Unterstützung für freiwillige Helfer

Premierminister Morrison stellte allen Freiwilligen, die mindestens zehn Tage lang Brände in Bundesstaat New South Wales bekämpft haben, pro Tag umgerechnet 188 Euro zur Verfügung. Die Zahlung ist auf 20 Tagessätze begrenzt. Die Regelung könne in Absprache mit den zuständigen Behörden auf andere Bundesstaaten ausgeweitet werden. Er wolle nicht, dass die Freiwilligen oder ihre Angehörigen finanzielle Probleme bekämen, weil sie sich am Kampf gegen die Buschbrände beteiligt hätten. Allein in New South Wales ist den seit Oktober wütenden Flammen mittlerweile eine Landfläche der Größe Belgiens zum Opfer gefallen. Die Feuerwehr in dem Bundesstaat spricht derzeit von 85 Feuern. 40 davon seien außer Kontrolle. Tags zuvor hatten die Einsatzkräfte noch von 70 Bränden gesprochen.

Tausende sollen Region verlassen

Die Behörden des Bundesstaates Victoria forderten Einwohner und Besucher der Region East Gippsland auf, die Gegend zu verlassen. Geplante Reisen dorthin sollten zudem unterlassen werden. In der Region leben mehr als 80.000 Menschen, mehrere Zehntausend machen dort laut "Guardian" aktuell Urlaub. Die betroffene Region umfasst rund 15.000 Quadratkilometer und damit die Hälfte der Fläche Belgiens.



Eine besondere Gefahr sei, dass die Hauptroute durch die Brände abgeschnitten und der Weg aus diesem Teil des Staats heraus versperrt werden könnte. Für Montag seien Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius, starke Winde aus wechselnden Richtungen und Gewitter zu erwarten, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Ein Musik-Festival, das in der betroffenen Gegend über den Jahreswechsel stattfinden sollte, wurde am Sonntagmorgen abgesagt. Rund 9.000 Besucher hielten sich bereits auf dem Gelände auf und mussten abreisen.