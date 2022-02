Synodalversammlung in Frankfurt am Main (picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow)

In den während der Versammlung betreits diskutierten Texten ging es unter anderem um ein Ende des Pflichtzölibats, also der Ehelosigkeit katholischer Priester sowie um mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Alle Ämter in der Kirche sollten auch Frauen offen stehen, hieß es in einem Text, der in erster Lesung vorgestellt wurde. Die Synodalversammlung ist das zentrale Gremium des Reformprozesses. Angestoßen wurde er als Reaktion auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

