Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat zu Beginn der Vollversammlung des sogenannten Synodalen Wegs den Reformkurs der katholischen Kirche verteidigt.

Bätzing kritisierte zugleich den Regensburger Bischof Vorderholzer scharf. Dieser wirft den Reformkräften vor, sie würden den Missbrauchskandal für eine Umgestaltung der Kirche instrumentalisieren. Bätzing sprach von einer anmaßenden Stellungnahme. Mit den Reformen wolle man dafür sorgen, dass die Menschen der Kirche wieder vertrauen könnten. Eine große Mehrheit stehe hinter dem so genannten "Synodalen Weg" und trage die angestrebte Erneuerung mit.



Die Vollversammlung dauert bis Samstag. Die mehr als 200 Teilnehmer wollen bis dahin unter anderem über die Themen Macht, Zölibat, Sexualmoral und über die Rolle der Frauen in der Kirche beraten. Der Auftakt der Versammlung in Frankfurt wurde von Demonstrationen begleitet.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.