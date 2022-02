Knapp 86 Prozent der Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Weges votierten für Zölibatslockerungen in der Kirche. (Getty Images / Silvia Otte)

Bei dem Treffen in Frankfurt am Main votierten bei einer Abstimmung knapp 86 Prozent der Teilnehmer dafür. Dabei ging es um ein Papier, in dem die Spitzen der Kirche in Deutschland aufgefordert werden, entsprechende Vorschläge beim Papst einzubringen. Eine zweite Lesung des Textes mit verbindlicher Abstimmung wird auf der Synodalversammlung im Herbst erwartet.

Neben konkreten Reformen bleibt die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ein beherrschendes Thema des Treffens, das noch bis morgen dauert. Viel Raum nahm in der Diskussion die Idee eines öffentlichen Schuldeingeständnisses der katholischen Kirche zu dem Thema ein.

Der Synodale Weg wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken getragen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.