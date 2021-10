Unter den Teilnehmern des sogenannten "Synodalen Wegs" hat ein Grundsatzpapier für eine größere Macht- und Gewaltenteilung in der katholischen Kirche große Zustimmung gefunden.

Bei der zweiten synodalen Versammlung in Frankfurt am Main votierten 164 der 215 Stimmberechtigten für das Dokument. 30 stimmten dagegen, 8 enthielten sich. In dem Text wird unter anderem gefordert, dass Laien an der Berufung von Bischöfen beteiligt werden und Frauen zu Weiheämtern zugelassen werden.



Eine Gruppe Synodaler unter dem Regensburger Bischof Vorderholzer legte ein alternatives Papier vor. Auch darin werden Neuerungen verlangt, allerdings ohne grundsätzliche Änderungen in Lehre und Praxis. Vorderholzer wirft den Reformkräften vor, den Missbrauchskandal für eine Umgestaltung der Kirche zu instrumentalisieren.



Die Vollversammlung, an der auch 66 Bischöfe beteiligt sind, endet morgen. Die Beschlüsse des Synodalen Wegs haben in der Kirche keine Rechtswirkung.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.