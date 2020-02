Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat das Vorgehen beim kirchlichen Reformdialog Synodaler Weg mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglichen.

"In einem suizidartigen Prozess hat die Mehrheit entschieden, dass ihre Entscheidungen gültig sind, auch wenn sie der katholischen Lehre widersprechen", sagte der frühere Präfekt der römischen Glaubenskongregation dem kanadischen Portal LifeSiteNews.



Müller ergänzte: "So war es, als die Weimarer Verfassung durch das Ermächtigungsgesetz aufgehoben wurde. Eine selbsternannte Versammlung, die weder von Gott noch von dem Volk autorisiert ist, das sie vertreten soll, hebt die Verfassung der Kirche göttlichen Rechts auf, die auf dem Wort Gottes in Schrift und Überlieferung beruht."

Jesuit Hagenkord: "Zerstörerischer Vergleich"

Der Jesuit Bernd Hagenkord wertet den Vergleich zwischen Synodalem Weg und Ermächtigungsgesetz als "zerstörerisch". Wer so etwas tue, "hat entweder keine Ahnung von Geschichte oder handelt mutwillig jegliche Debatte vergiftend", schreibt der langjährige Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan in seinem Blog.



Bei Nazi-Vergleichen von Christen gegen Christen höre es auf, so Hagenkord, der zu den Geistlichen Begleitern des kirchlichen Reformprozesses in Deutschland gehört. Müllers Aussagen seien geschichtsvergessen und menschenverachtend.



Mit dem Ermächtigungsgesetz ("Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich") vom 24. März 1933 erteilte der gewählte Reichstag der Regierung Adolf Hitlers eine pauschale Befugnis, Gesetze zu erlassen - ohne Zustimmung von Reichstag und Reichsrat sowie ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten. Das Parlament gab damit seine Macht ab und ebnete den Weg in die Nazi-Diktatur.