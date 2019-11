Die Laien in der katholischen Kirche haben einem Dialog mit den Bischöfen über Reformen zugestimmt.

Die Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Bonn billigte dazu die Satzung eines Verfahrens unter dem Titel "Synodaler Weg". Der Reformdialog zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZdK soll am 1. Dezember beginnen und ist auf zwei Jahre angelegt. Zu den Themen gehören die Sexualmoral, der Zölibat und die Rolle von Frauen in der Kirche. Ein Ziel des Projekts ist es, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.



ZdK-Vizepräsidentin Lücking-Michel sprach sich in diesem Zusammenhang dagegen aus, Kirchensteuern für die Entschädigung von Missbrauchsopfern zu verwenden. Sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, werde dies zur nächsten schweren Akzeptanzkrise der Kirchensteuer und zu vielen Austritten führen.