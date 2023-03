Katholische Kirche

Der Soziologe Hans Joas warnte vor einem Misserfolg des Synodalen Wegs. (pa/dpa/Arne Dedert)

Rund 230 Bischöfe und Laienvertreter entscheiden in Frankfurt beim Synodalen Weg bis Samstag über weitere Positionspapiere. Unter anderem geht es um Empfehlungen zu Segnungen für homosexuelle Paare, eine Zulassung von Frauen zu Weiheämtern, eine Öffnung des Zölibats und mehr Mitbestimmung von Laien.

Das Treffen in Frankfurt findet in angespannter Atmosphäre statt. Zuletzt hatte der Vatikan die Möglichkeiten für Reformen weiter eingeschränkt. Ungewiss ist, ob es nun beim Synodalen Weg für weitergehende, liberale Beschlüsse auch die notwendige Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe geben wird. Unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals hatten die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 2019 den Synodalen Weg ins Leben gerufen. In drei Jahren soll bei einer sechsten Synodalversammlung evaluiert werden, was die Initiative erreicht hat.

Der Soziologe Hans Joas warnte vor einem Misserfolg des Synodalen Wegs. Wenn der Prozess "krachend" scheitere, wenn die hoch Engagierten demotiviert würden und man in einer Polarisierung mit feindseligen Züge ende, sei das schlimmer, als wenn der Synodale Weg gar nicht stattgefunden habe, sagte er der Monatszeitschrift "Publik-Forum".

