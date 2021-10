Der Reformprozess der deutschen Katholiken erfährt zunehmend Kritik.

Der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Müller, sagte, es handele sich um ein Schauspiel vor einer kirchenfremden Öffentlichkeit, bei der es um die Macht gehe und nicht um die Wahrheit des Evangeliums. Müller äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Bis gestern hatte die Synodalversammlung in Frankfurt am Main getagt, das zentrale Gremium der Katholiken des Reformprozesses Synodaler Weg. Müller bezeichnete die Versammlung als ein nach eigenen Gesetzen zusammengesetztes Gremium, das keinerlei lehramtliche Autorität besitze.



Der Kardinal nahm zudem den konservativen Regensburger Bischof Voderholzer in Schutz. Dieser hatte den Reformern vorgeworfen, den Missbrauchsskandal für eine Umgestaltung der katholischen Kirche zu instrumentalisieren. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hatte diese Äußerung als unerlaubt und sehr anmaßend bezeichnet. Kardinal Müller griff seinerseits nun Bätzing an: kein Bischof müsse sich vom Vorsitzenden der Konferenz schulmeistern lassen. Müller leitete die Glaubenskongregation von 2012 bis 2017. Die Behörde wacht über die Reinheit der katholischen Lehre.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.