Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hat die jüngste Vollversammlung des Reformprojekts Synodaler Weg als Erfolg gewertet.

Trotz des vorzeitigen Abbruchs habe das Treffen seine Erwartungen übertroffen, sagte Sternberg der Katholischen Nachrichten-Agentur. Er denke nicht, dass das abrupte Ende das Projekt beschädigt habe.



Die Synodalversammlung in Frankfurt am Main war gestern früher als geplant zu Ende gegangen. Weil zu viele Mitglieder abgereist waren, konnte das höchste beschlussfassende Gremium keine Abstimmungen mehr durchführen. Einige Beobachter sprachen von einem Eklat.



Grundsätzliche Kritik am Synodalen Weg kam vom ehemaligen Präfekten der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Müller. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Reformprozess sei ein Schauspiel vor einer kirchenfremden Öffentlichkeit, bei der es um die Macht gehe und nicht um die Wahrheit des Evangeliums. Die Beschlüsse fasse ein nach eigenen Gesetzen zusammengesetztes Gremium, das keinerlei lehramtliche Autorität besitze.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.