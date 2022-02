Dritte Synodalversammlung in Frankfurt am Main (picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow)

Keiner Person dürfe die Übernahme von kirchlichen Ämtern sowie der Empfang der Priesterweihe verwehrt werden, weil sie homosexuell veranlagt sei, heißt es in einem Text, der von den Delegierten der Vollversammlung in Frankfurt am Main in erster Lesung mehrheitlich beschlossen wurde. In einem weiteren Text wird eine Neubewertung der katholischen Lehre zu ehelicher Liebe und Sexualität empfohlen. In der Debatte wurde mehrfach die Meinung geäußert, dass die katholische Sexualmoral kaum noch etwas mit der Lebensrealität vieler Gläubigen zu tun habe. Konservative Kritiker warnten dagegen davor, die bestehende Lehre zu entwerten. Sollten die beiden Texte bei einer weiteren Synodalversammlung verbindlich beschlossen werden, würde die Versammlung dem Papst empfehlen, eine lehramtliche Neubewertung vorzunehmen.

Zum Auftakt der Tagung hatte der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Eterovic, die Bischöfe ermahnt, bei ihren Reformbemühungen zwischen parlamentarischen Verfahren und Synodalität zu unterscheiden. Die synodale Kirche verlange die Teilnahme aller, dürfe jedoch nicht mit Parlamentarismus gleichgesetzt werden, sondern sei eine Gabe des Heiligen Geistes und auf das Wort Gottes ausgerichtet. Bezugspunkt bei allem sei der Papst, betonte Eterovic.

