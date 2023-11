Der Schriftzug der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) steht während der Jahrestagung der Synode der EKD auf dem Rednerpult. (dpa/Daniel Karmann)

Am Vormittag nimmt die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus in ihrem Bericht an das Kirchenparlament zu aktuellen Themen in Kirche und Gesellschaft Stellung. Bundestagspräsidentin Bas wird zu einem Grußwort erwartet.

Am Dienstag wird unter anderem die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt innerhalb der Evangelischen Kirche Thema sein. Als Dachorganisation von 20 Landeskirchen vertritt die EKD 19,2 Millionen evangelische Christen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.