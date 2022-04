Bundesanwaltschaft in Karlsruhe (Uli Deck/dpa)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, werden ihm auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er stehe im Verdacht, für die Terrorgruppe IS gefoltert zu haben, hieß es. - Deutschland hatte sich zuletzt international eine Vorreiterrolle bei der Verfolgung solcher Taten erarbeitet. Das Völkerstrafrecht erlaubt es, Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten auch vor deutschen Gerichten zu verfolgen.

