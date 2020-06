Bei Luftangriffen im Osten Syriens sind mindestens zwölf Kämpfer getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, erfolgten die Luftschläge in der Nacht in der Provinz Deir Essor. Von wem die Angriffe ausgingen, lässt sich demnach nicht feststellen. Die Beobachtungsstelle schließt aber nicht aus, dass die israelische Armee für die Angriffe verantwortlich ist.



Bei den Getöteten soll es sich um Iraker und Afghanen handeln, die im Dienst pro-iranischer Milizen standen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten vor Ort. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien hat die israelische Armee wiederholt Luftangriffe gegen syrische Regierungstruppen und ihre iranischen Verbündeten geflogen.