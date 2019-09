Im Osten Syriens sind bei Luftangriffen nach Angaben von Aktivisten mindestens 18 Kämpfer pro-iranischer Milizen getötet worden.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, wurden in dem Ort Albu Kamal an der Grenze zum Irak Militärposten und Waffenlager bombardiert. Es war zunächst unklar, wer für die Angriffe verantwortlich war.



In der Vergangenheit hat die israelische Luftwaffe in Syrien häufiger Stellungen pro-iranischer Kräfte angegriffen, um einen wachsenden Einfluss Teherans in Syrien zu verhindern.