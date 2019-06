Bei einem Bombenanschlag im Norden Syriens sind mindestens 22 Menschen getötet worden.

Dies berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Demnach gab es 18 Verletzte. Der in einem Auto versteckte Sprengsatz detonierte demnach in der Nähe einer Moschee in dem Ort Asas an der türkischen Grenze. Unklar ist bislang, wer hinter dem Anschlag steckt.