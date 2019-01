Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Rebellengruppen in Syrien hat es mindestens 75 Tote gegeben.

Das teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bei den gegnerischen Kräften handelt es sich danach um eine Al-Kaida-nahe Miliz, die früher unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannt war, und um die protürkische Nationale Befreiungsfront. Die Gefechte hatten am Dienstag in der Provinz Aleppo begonnen und haben sich inzwischen auf die angrenzenden Provinzen Hama und Idlib ausgeweitet.