In der umkämpften Region Idlib fliehen immer mehr Menschen vor der Offensive syrischer Regierungstruppen.

Seit Dezember seien mehr als 800.000 Menschen vertrieben worden, erklärte ein Sprecher des UNO-Nothilfebüros für Syrien. Einem Bericht zufolge sind mehr als 80 Prozent von ihnen Frauen und Kinder. An den Folgen des kalten Winterwetters seien mehrere Kinder gestorben. Die Hilfsorganisation Save the Children nannte die Lage in Idlib eine "humanitäre Katastrophe".



Im Norden Syriens spitzt sich die militärische Konfrontation zwischen der türkischen Armee und den von Russland unterstützten syrischen Streitkräften zu. Nach Angaben der UNO und weiterer Hilfsorganisationen fehlt es in Idlib an Nahrung, Unterkünften und medizinischer Versorgung. Bei syrischen und russischen Luftangriffen waren mehrfach auch Krankenhäuser getroffen worden.